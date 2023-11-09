Bayern Münih'te Harry Kane: VAR kontrolünde çok gerildim

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Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

İlk golünün VAR'da iki kez kontrol edilmesi hakkında konuşan İngiliz golcü "Gergindim. Neredeyse üç kez golümü kutladım. İkinci seferde neyi kontrol ettiler bilmiyorum ama sonunda golün sayılması beni mutlu etti" dedi.

Gruptan çıktıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden Harry Kane "Galatasaray ile rövanşın zor olacağını zaten ilk maçtan sonra bekliyorduk. İlk yarıda da gol atabilirdik ama son paslarda eksik kaldık. İkinci yarıda iyi iş çıkardık. Bir forvet olarak gol atmayı, sahada olmayı ve kazanmayı seviyorum. Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum ve burada olduğum için mutluyum. Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı da kutlarım." diye konuştu.