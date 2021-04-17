Bayern Münih'te Hansi Flick depremi! Sezon sonunda ayrılıyor

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in başına sezon ortasında geçen ve Alman ekibiyle sezondaki tüm kupaları kazanarak harika bir dönem geçiren Hansi Flick, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bundesliga'da Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Flick, sezon sonunda sözleşmesini fesh etmek istediğini ve bunu kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenige'ye ve futbolcularına bildirdiğini söyledi.

Flick yaptığı açıklamada, "Takıma yaz aylarında ayrılacağımı söyledim. Kulübe bu harika takımın başında yer alma şansı verdiği için teşekkür ederim. Oyunculara önce bu kararımı kişisel olarak aktarmak istedim" ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ ALMANYA MİLLİ TAKIMI

56 yaşındaki teknik adamın, EURO 2020 sonrası Joachim Löw'ün yerine Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

Hansi Flick Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon; Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...