Bayern Münih'te bir devir sona mı eriyor? Hansi Flick...

Spor Arena Dış Haber | Bayern Münih'te teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkıp 17 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Hansi Flick, sezon sonu Alman devi ile yollarını ayırabilir.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'ye elenen Bayern Münih'te maç sonu dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

''NAGELSMANN İMZAYA KALMIŞ DURUMDA''

Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, maç sonu yaptığı yorumlarda ''Bayern Münih, ciddi şekilde Julian Nagelsmann ile temasta. Finansal durum bile konuşuldu, iş artık imzaya kaldı. Hansi Flick ise Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek.'' sözlerini kullandı.

Bayern Münih'te profesyonel futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic ile teknik direktör Hansi Flick arasındaki gerilim son zamanlarda dikkat çekiyordu. Flick'in kadro yapılanmasından memnun olmadığı ve Hasan Salihamidzic ile ters düştüğü biliniyordu. Flick'in Almanya Teknik Direktörü olmaya da sıcak baktığı ve ilerleyen günlerde resmi açıklamanın gelebileceği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Leipzig'i çalıştıran Nagelsmann'ın Bayern Münih ile anlaşması bekleniyor.

''ADİL BİR KAYBEDEN OLARAK...''

Öte yandan Hansi Flick, PSG'ye elenmelerinin ardından ''Hücumda ne kadar etkili olduklarını herkes gördü. Adil bir kaybeden olarak PSG'yi tebrik ederim. Normalde takımım yarı final için daha kaliteliydi ama son vuruşlarda eksik kaldık.'' şeklinde konuştu.

Bayern Münih'te teknik direktör olarak 80 maça çıkan Flick, 66 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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