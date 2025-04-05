Bayern Münih'te bir devir kapanıyor! Thomas Müller 25 yılın ardından takımdan ayrılacağını açıkladı

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Alman devi Bayern Münih'te bir devir sona eriyor.

2000 yılında henüz 10 yaşındayken kırmızı-beyazlı takımın alt yapısına giren ve 16 yıldır A takım forması terleten Thomas Müller'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Bavyera ekibinden ayrılacağı duyuruldu.

MÜLLER: "BAYERN MÜNİH OYUNCUSU OLARAK GEÇİRDİĞİM 25 YIL BU YAZ SONA ERECEK"

Ayrılık kararının resmileşmesinin ardından Bayern Münih'in İnternet sitesine konuşan Müller, “Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Sevgili kulübümde bu kariyeri yapma fırsatı bulduğum için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve muhteşem taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman aynı kalacak. Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek ve imrendiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi hep birlikte!” ifadelerini kullandı.

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743 MAÇTA 520 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI!

35 yaşındaki tecrübeli forvet, Bayern Münih'te 743 maça çıkarken 247 gol atıp 273 de asist yaparak 520 gole doğrudan katkı sağladı.

32 KUPA KALDIRDI

Müller, Bayern Münih'te 12 Bundesliga, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 8 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.