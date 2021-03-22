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GeriFutbol Bayern Münihli Maxim Choupo-Moting, skandal hata sonrası Kamerun Milli Takımı'na gidemedi
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Bayern Münihli Maxim Choupo-Moting, skandal hata sonrası Kamerun Milli Takımı'na gidemedi

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Bayern Münih'te oynayan Maxim Choupo-Moting, Skandal bir hata nedeniyle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek...

Bundesliga ekiplerinden Bayern'in formasını giyen Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi.

Bayern'in doğruladığı olaya göre, Kamuren Futbol Federasyonu'nun oyuncuya göndereceği elektronik posta yanlış bir isme gitti.

Çağrıldığından haberi olmayan Choupo-Moting, federasyonun davetine yanıt veremedi ve FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

Choupo-Moting’in babası ise olayla ilgili olarak "Federasyon benden olayla ilgili ne yaşandığı hakkında bilgi almak istedi. Bayern'le iletişime geçtim ve kulübe bir davet gelmediğini söylediler" açıklamasını yaptı.

Bayern Münihli Maxim Choupo-Moting, skandal hata sonrası Kamerun Milli Takımına gidemedi

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao da davetine yanıt alamadığı için oyuncuyu 26 Mart'ta Yeşil Burun Adaları ve 30 Mart'ta Rwanda ile oynanacak maçların kadrosuna almadığını açıkladı.

Bayern Münihli Maxim Choupo-Moting, skandal hata sonrası Kamerun Milli Takımına gidemedi

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