Bayern Münihli Maxim Choupo-Moting, skandal hata sonrası Kamerun Milli Takımı'na gidemedi

Bundesliga ekiplerinden Bayern'in formasını giyen Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi.

Bayern'in doğruladığı olaya göre, Kamuren Futbol Federasyonu'nun oyuncuya göndereceği elektronik posta yanlış bir isme gitti.

Çağrıldığından haberi olmayan Choupo-Moting, federasyonun davetine yanıt veremedi ve FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

Choupo-Moting’in babası ise olayla ilgili olarak "Federasyon benden olayla ilgili ne yaşandığı hakkında bilgi almak istedi. Bayern'le iletişime geçtim ve kulübe bir davet gelmediğini söylediler" açıklamasını yaptı.

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao da davetine yanıt alamadığı için oyuncuyu 26 Mart'ta Yeşil Burun Adaları ve 30 Mart'ta Rwanda ile oynanacak maçların kadrosuna almadığını açıkladı.

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