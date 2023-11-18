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Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman: Galatasaray'ın stadında her zaman oynamak isterim

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#Bayern Münih#Kingsley Coman#Galatasaray
Bayern Münihin yıldızı Kingsley Coman: Galatasarayın stadında her zaman oynamak isterim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 11:19

Bayern Münih’te forma giyen Kingsley Coman, Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçını unutamadığını söyledi.

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Fransız Canal Plus televizyonuna konuşan Coman, “Galatasaray deplasmanı inanılmaz bir maçtı. Stattaki atmosfer müthişti. O stat devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip. Duygu olarak inanılmaz güzel şeyler hissettirdi” ifadelerini kullandı.

"KULAK ZARIM CİDDİ ZARAR GÖRSE DE MUHTEŞEMDİ"

Kingsley Coman, Galatasaray taraftarlarının RAMS Park’ta oluşturduğu atmosferin her açıdan büyüleyici olduğunu belirterek, “Her ne kadar kulak zarım ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim” dedi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek golünü, Galatasaray’ı İstanbul’da 3-1 yendikleri karşılaşmada atmıştı.

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#Bayern Münih#Kingsley Coman#Galatasaray

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