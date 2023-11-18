Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman: Galatasaray'ın stadında her zaman oynamak isterim

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Fransız Canal Plus televizyonuna konuşan Coman, “Galatasaray deplasmanı inanılmaz bir maçtı. Stattaki atmosfer müthişti. O stat devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip. Duygu olarak inanılmaz güzel şeyler hissettirdi” ifadelerini kullandı.

"KULAK ZARIM CİDDİ ZARAR GÖRSE DE MUHTEŞEMDİ"

Kingsley Coman, Galatasaray taraftarlarının RAMS Park’ta oluşturduğu atmosferin her açıdan büyüleyici olduğunu belirterek, “Her ne kadar kulak zarım ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim” dedi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek golünü, Galatasaray’ı İstanbul’da 3-1 yendikleri karşılaşmada atmıştı.