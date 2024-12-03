Bayern Münih'in rakibi Bayer Leverkusen! Maçın muhtemel 11'leri ve Misli ile Şampiyon Oranları burada...

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Almanya DFB Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvanın son 16 turunda Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen’i konuk ediyor.

Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.45’te başlayacak.

97. RANDEVU

Ezeli rakipler daha önce 96 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet üstünlüğünü koruyan Bayern Münih, 55 kez galip gelirken 21 kez mağlup oldu. Geriye kalan 20 maç beraberlikle sonuçlandı.

SON GALİBİYET 2022

Bayern Münih rakibine karşı son galibiyeti ise 2022 yılında aldı. Bu tarihten sonra oynanan maçların 2 tanesini Leverkusen kazanırken diğer oynanan 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.

LEVERKUSEN TEK MAĞLUBİYET ALDI

Konuk ekip Leverkusen bu sezon ligde çıktığı maçlarda tek mağlubiyet yaşarken etkili hücum hattıyla dikkat çekti. Rakip fileleri 28 kez sarsarken kalesinde ise 19 gol gördü.

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BAYERN'İN SAVUNMASI GÜVEN VERİYOR

Bayern Münih ise Avrupa’nın en golcü takımları arasında yer alıyor. Alman ekibi 37 gol atarken savunma hattıyla güven verdi. Alman devi bu sezon oynadığı lig karşılaşmalarında sadece 8 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ile Leverkusen arasında oynanan son 6 maçta Bayern Münih 1 galibiyet alabildi.

Leverkusen’in deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde karşılıklı goller oldu.

Bayern Münih son 8 resmi maçının 7’sini gol yemeden kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Muller.

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Garcia, Grimaldo; Wirtz; Schick.

ŞAMPİYON ORANLAR

Heyecan vadeden bu zorlu maçta Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Bayern Münih galibiyeti 1.47 olarak gösteriliyor. Maçın beraberliğine 3.73 oran verilirken Bayer Leverkusen'in kazanırına 4.61 oran veriliyor.

Öte yandan bu maçı Misli'de canlı olarak izleyebileceksiniz.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %22’si tercihini Bayern Münih’ten yana kullanıyor.