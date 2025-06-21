×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'den Leroy Sane itirafı!

Güncelleme Tarihi:

#Leroy Sane#Neuer#Bayern Münih
Bayern Münihin kaptanı Manuel Neuerden Leroy Sane itirafı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:28

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olan Leroy Sane hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olan Leroy Sane, karşılaşmanın 67. dakikasında Kingsley Coman yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer, takım arkadaşı Sane hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Hakan Çalhanoğlu hamlesi, Osimhene bağlıGalatasaray'da Hakan Çalhanoğlu hamlesi, Osimhen'e bağlı!Haberi görüntüle

'AYRILMASI ÜZÜCÜ'

Maç sonu konuşan Neuer, "Leroy Sane'nin takımdan ayrılması bence bizim adımıza üzücü bir durum. Çünkü çok önemli bir oyuncuyu kaybediyoruz. Onunla oynamayı çok seviyordum. Onu özleyeceğim." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leroy Sane#Neuer#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!