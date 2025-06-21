Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'den Leroy Sane itirafı!

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Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olan Leroy Sane, karşılaşmanın 67. dakikasında Kingsley Coman yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer, takım arkadaşı Sane hakkında önemli açıklamalar yaptı.

'AYRILMASI ÜZÜCÜ'

Maç sonu konuşan Neuer, "Leroy Sane'nin takımdan ayrılması bence bizim adımıza üzücü bir durum. Çünkü çok önemli bir oyuncuyu kaybediyoruz. Onunla oynamayı çok seviyordum. Onu özleyeceğim." dedi.