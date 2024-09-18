Bayern Münih'in acıması yok! Tam 11 gol ve 3 penaltılık tarihi maç

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Zagreb'e gol yağdırdı.

Karşılaşmada kaydettiği 4 golün 3'ünü penaltıdan bulan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Allianz Arena oynanan çılgın maçta Bayern Münih'in galibiyet golleri 19, 58, 73. ve 78. dakikalarda Harry Kane, 33. dakikada Guerreiro, 38. ve 61. dakikalarda Olise, 85. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Goretzka'dan geldi.

Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'in gollerini ise 49. dakikada Petkovic ve 50. dakikada Ogiwara kaydetti.

BAYERN İLKE İMZA ATTI

Dinamo Zagreb’i 9-2 yenen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta dokuz gol atan ilk takım oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk olacak. Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ise Fransız ekibi Monaco’yu ağırlayacak.

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HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Alman devinde 4 golün 3'ünü penaltıdan bulan Harry Kane, Devler Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 33'e yükselterek Wayne Rooney'i geçti ve Devler Ligi'nde en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu.

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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Young Boys – Aston Villa: 0-3

Juventus – PSV: 3-1

Real Madrid - Stuttgart: 3-1

Milan – Liverpool: 1-3

Sporting Lizbon – Lille: 2-0

Bayern Münih – Dinamo Zagreb: 9-2