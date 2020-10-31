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Futbol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Bayern Münih ve Borussia Dortmund deplasmanda kazandı

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Bayern Münih ve Borussia Dortmund deplasmanda kazandı
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Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1, Borussia Dortmund da Arminia Bielefeld'i 2-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 6. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 13. dakikada Thomas Müller (penaltıdan) ve 45 1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Köln'ün 82. dakikada Dominick Drexler ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.

Bayern Münih galibiyet sayısını 5'e, puanını da 15’e çıkardı. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Köln, 2 puanda kaldı.

Borussia Dortmunda da deplasmanda Arminia Bielefeld'i 2-0 yendi.

Sarı-siyahlıların gollerini 53. ve 71. dakikalarda Mats Hummels kaydetti.

Borussia Dortmund, puanını 15'e çıkarırken, Arminia Bielefeld'in 4 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg sahasında Mainz 05'i 3-1 mağlup ederken Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

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