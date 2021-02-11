Bayern Münih Tigres maçı saat kaçta, canlı yayın var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası sahibini bulacak. 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres arasında oynanacak karşılaşmayla ile yaşanacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar.. İşte detaylar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaşacak. İşte, Bayern Münih Tigres maçı hakkında ayrıntılar...
BAYERN MÜNİH TİGRES MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN VAR MI?
Bayern Münih ile Tigres 11 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Ülkemizde bu karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanal bilgisi bulunmuyor
Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih ikinci kez bu sevinci yaşamak, ilk kez finale yükselen Tigres de müzesine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek.
Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, yarın TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.
BAYERN MÜNİH - TİGRES MUHTEMEL 11'LER:
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Sule, Alaba, Davies, Roca, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
Tigres: Guzman, Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas, Carioca, Pizarro, Aquino, Quinones, Gonzalez, Gignac
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