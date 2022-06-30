Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ve muhabir Lena Wurzenberger aşkı Almanya'yı karıştırdı! Görevinden alındı...

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Bundesliga devi Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann'ın yeni ilişkisi Almanya'da gündem oldu ve krize yol açtı.

15 yıllık partneri ve 4 yıllık eşi Verena'dan geçtiğimiz ay ayrılan 33 yaşındaki Nagelsmann'ın gazeteci Lena Wurzenberger ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın ünlü Bild gazetesinde Bayern Münih ve Werder Bremen muhabirliği yapan Lena Wurzenberger, Nagelsmann ile Ibiza'da tatil yaparken görüntülendi ve çiftin ilişkisi gün yüzüne çıkmış oldu.

BILD AÇIKLAMA YAPTI: GÖREVDEN ALINDI

Bild Gazetesi, Julian Nagelsmann ile ilişki yaşayan Lena Wurzenberger'in Bayern Münih muhabirliğinden alındığını duyurdu. Gazeteden yapılan açıklamada; "Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bayern Münih'i takip eden gazeteci Lena Wurzenberger'in ilişkisinden bugün haberdar olduk. Çıkar çatışmasının önüne geçmek adına Wurzenberger'in Bayern Münih muhabirliği görevinden alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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İLİŞKİLERİNİ GİZLİ TUTMAK İSTEDİLER AMA OLMADI

Julian Nagelsmann ve Lena Wurzenberger(30)'in ilişkilerini gizli tutmak için büyük çaba harcadıkları ancak Ibiza'daki kısa tatilde görüntülenince ilişkinin ortaya çıktığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlerde ilişkiyi gizli tutmak isteyen tarafın 34 yaşındaki Nagelsmann olduğu, bunun sebebi olarak Lena Wurzenberger'in Bayern Münih'teki oyuncularla da samimi ilişkisinin olmasını gösterdiği vurgulandı.

NAGELSMANN'IN FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ

33 yaşında Bayern Münih'in başına geçen hikayesi, menajerlik oyunlarında bile gerçekleştirilemeyecek cinsten...

Augsburg forması giyerken yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle futbol hayatı biten Nagelsmann, aynı sene babası Erwin'i kaybetti ve hayatı adeta cehenneme döndü. "Babamın ölümüyle birlikte sadece futbolcu olma hayalim değil, hayatım da paramparça olmuştu" diyen Nagelsmann'ı bu cehennemden çıkaran yine futbol oldu.

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RANGNICK'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Augsburg teknik kadrosunda görev almaya başlayan Nagelsmann, burada Hoffenheim Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in dikkatini çekti. Hoffenheim U17 Takımı teknik direktörlüğüne başlayan Nagelsmann, 6 sene içerisinde A Takım hocalığına kadar yükseldi. Huub Stevens görevinden ayrılmadan önce 9 maçta 1 galibiyet elde eden ve düşme hattında bulunan Hoffenheim, Nagelsmann ile 14 haftada 7 galibiyet elde ederek ligde kalmayı başardı. Nagelsmann'ın Hoffenheim'ı 2016-2017 sezonunda ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Nagelsmann ise Almanya'da yılın teknik direktörü seçildi. Hoffenheim, 2017-2018 sezonunu ise 3. sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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LEIPZIG DÖNEMİ VE BAYERN'E GEÇİŞ

Bayern Münih ve Real Madrid'in radarına giren Nagelsmann, 2019/2020 sezonunun başında herkesi şaşırtarak Leipzig'e imza attı. Nagelsmann, Leipzig'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali oynama başarısı gösterdi. Leipzig'deki başarısıyla dev kulüplerin dikkatini çeken Nagelsmann, Hansi Flik'in Milli Takım'a gitmesinin ardından hayalini kurduğu Bayern Münih'in başına geçti.

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Bayern Münih'te görevine Almanya Süper Kupası'yla başlayan Nagelsmann, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Nagelsmann'ın Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda Villlarreal'e kaybederek elendi.

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