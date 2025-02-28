Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında, Gençlerbirliği ve Monaco evinde favori! Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları…

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Stuttgart – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Stuttgart – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %55’i Bayern Münih’in kazanmasını bekliyor.

Misli Editörü Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: İlk Yarı 1.5 Üst

Ligde son 2 haftada rakiplerine karşı önemli puan kayıpları yaşayan Stuttgart hızlı bir düşüş yaşıyor. Özellikle geçen hafta konuk olduğu Heidenheim karşısında üstün bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip savunmada hatalar yapınca sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İlk 3 hedefi doğrultusunda bu iç saha mücadelesinde maça etkili başlayacaktır. Bayern Münih ise geçen hafta evinde konuk ettiği E.Frankfurt karşısında yıldızlaşan Olise'nin etkili oyunuyla mücadeleyi 4-0 kazanarak şampiyonluk yolunda güzel giden serisini devam ettirdi. Takım olarak formda olan konuk ekip galibiyet serilerini bitirdi yenisini devam ettirmek isteyecektir. Maça hızlı giriş yapmasını beklediğim iki ekip ilk yarı 1.5 Gol Üstü barajını aşar.

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Gençlerbirliği – Manisa Futbol Kulübü: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gençlerbirliği – Manisa Futbol Kulübü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %64’ü Gençlerbirliği’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 1

Hüseyin Eroğlu sonrası Gençlerbirliği gerçek anlamda takım oldu diyebiliriz. Özellikle iç sahadaki son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almaları onları ilk 2 potası için iddialı duruma getirdi. Manisa'nın ise son 5 haftalık periyotta tek galibiyeti var, o da Yeni Malatya'ya karşı. Sıkıntılı bir süreçte, aşağı yönlü grafikleri var. Ev sahibini favori görüyorum.

Monaco – Stade Reims: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Monaco – Stade Reims mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sının tahmini karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst

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Monaco, Nantes'ı 7-1 yendikten sonra Benfica ile 3-3 berabere kalıp Devler Ligi'nden elendi ve hafta sonunda da ligde Lille'e 2-1 kaybetti. Moral bulmaları adına bu maç ideal. Reims, büyük düşüş yaşıyor. Ligde 4 maçtır kaybediyorlar. Savunmadan Cedric Kipre cezalı. Monaco, gollü bir galibiyet alabilir.

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