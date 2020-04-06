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GeriFutbol Bayern Münih, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

Bayern Münih, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

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Bayern Münih, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Manuel Neuer, "Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi." ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
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