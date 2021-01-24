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GeriFutbol Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında rahat kazandı
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında rahat kazandı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 4-0 yendi.

Bayern Münih, Veltins Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 33. dakikada Thomas Müller'in attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 54. dakikada Robert Lewandowski, 88. dakikada Thomas Müller ve 90. dakikada David

Alaba ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih, bu galibiyetle en yakın rakibi Leipzig ile puan farkını 7'ye çıkardı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü.

Schalke 04 ise bu sezon 13. yenilgisini yaşadı ve 7 puanla son sırada kaldı.

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