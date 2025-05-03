Bayern Münih şampiyonluk fırsatını 90+5'te kaçırdı! Harry Kane...

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Bayern Münih ile Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Leipzig, 11. dakikada Sesko ve 39. dakikada Klostermann ile bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda ise Bayern Münih, 62. dakikada Eric Dier, 63. dakikada Olise ve 83. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle durumu 3-2'ye getirdi.

Alınacak bir 3 puan ile şampiyonluğunu ilan edecek olan Bayern Münih, 90+4. dakikada Yussuf Poulsen'in golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrılarak şampiyonluk için Leverkusen'in yarın puan kaybetmesini beklemeye geçti.

Kariyeri boyunca hiç kupa kaldırmayan ve sakatlığından kaynaklı kadroda yer almayan Harry Kane, ilk şampiyonluğunu kutlamak için saha kenarına indi ama Poulsen, 90+5'te beraberlik golünü attı.

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