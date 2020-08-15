Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı gollü maçlarla hatırlanan Bayern Münih, farklı Barcelona galibiyetiyle ilkleri yaşattı. Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Bayern Münih'in söz konusu 8-2'lik galibiyeti, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Barcelona karşısında elde etmiş olması ise ortaya çıkan skorun değerini büyük ölçüde artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLLÜ 3. MAÇI

Bayern Münih ile Barcelona arasında 10 golün atıldığı 8-2'lik karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin en gollü 3. maçı olarak kayıtlara geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1992-1993 sezonundan itibaren güncel formatına geçmesinden bu yana en gollü müsabaka, Borussia Dortmund ile Legia arasında oynandı.

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Polonya temsilcisi Legia'yı 8-4 mağlup etti. 12 golün atıldığı bu karşılaşma, "Devler Ligi"nin en gollü maçı olarak zirvede yer aldı. Ligin en gollü ikinci maçı, Fransa'nın Monaco ile İspanya'nın Deportivo takımları arasında yaşandı. Monaco, Kasım 2003'te 11 gol kaydedilen mücadelede Deportivo'yu 8-3 yendi.

Öte yandan turnuvanın eski formatındaki en gollü müsabakada ise taraftarlar 14 kez gol sevinci yaşadı. 1969-1970 sezonunda Hollanda ekibi Feyenoord, İzlanda temsilcisi Reykjavik ile oynadığı maçı 12-2 kazandı.

9 GOLLÜ MAÇLAR ARASINDA YİNE BAYERN MÜNİH VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dokuzar golün atıldığı 4 karşılaşma dikkati çekti. Söz konusu maçların birinde yine Bayern Münih imzası yer aldı. Bayern Münih, Ekim 2019'da oynanan maçta İngiltere'nin Tottenham ekibini 7-2 yendi.

Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi, Ekim 2000'de Norveç takımı Rosenborg'u 7-2 mağlup etti. Bir diğer Fransa temsilcisi Olympique Lyon, Mart 2005'teki mücadelede Almanya'nın Werder Bremen takımını 7-2'lik skorla geçti. Ekim 2008'de yapılan maçta ise İspanya ekibi Villarreal, Danimarka temsilcisi Aalborg karşısında 6-3 galip geldi.

FARKLI GALİBİYETLERE ALIŞIK

Bayern Münih'in 8-2'lik Barcelona ve 7-2'lik Tottenham galibiyetlerinin yanı sıra aldığı diğer farklı skorlar da göze çarptı.

Münih ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda iki kez 7-0'lık galibiyetlere imza attı. Almanya ekibi, Mart 2012'de İsviçre ekibi Basel ve Mart 2015'te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 7-0'lık farklı skorlarla geçti.

MÜNİH EKİBİ, BARCELONA'yA İLKLERİ YAŞATTI

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti. Barcelona, bir Avrupa kupası maçında ilk defa kalesinde 8 gol gördü. Daha önce bir maçta en fazla 5 gole engel olamayan İspanya ekibi, 1976'da oynanan söz konusu maçta Levski Sofya'ya 5-4 yenilmişti.

EN FARKLI YENİLGİLER BEŞİKTAŞ VE MALMÖ'YE AİT

Beşiktaş'ın Kasım 2007'de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti. Aralık 2015'te İspanya'nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç'in Malmö ekibi ise rekoru Beşiktaş ile paylaştı.

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