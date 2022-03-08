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Bayern Münih Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Bayern Münih#Salzburg
Bayern Münih Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Bayern Münih Salzburg maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde heyecan devam ediyor. Kariyeri boyunca Salzburg ile 5 kez karşılaşan Bayern Münih, bu karşılaşmaların 2'sinden galibiyet, 1'inden mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, Bayern Münih Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Bayern Münih Salzburg maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kapsamında büyük önem arz edecek. İlk maçı 1-1 beraberlik ile tamamlayan iki takım, ikinci maçta galibiyet elde edebilmek için büyük efor sarf edecek. Peki, Bayern Münih Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

BAYERN MÜNİH SALZBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Salzburg'u ağırlayacak. 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak maç, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

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#Bayern Münih#Salzburg

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