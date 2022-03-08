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Bayern Münih Salzburg maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kapsamında büyük önem arz edecek. İlk maçı 1-1 beraberlik ile tamamlayan iki takım, ikinci maçta galibiyet elde edebilmek için büyük efor sarf edecek. Peki, Bayern Münih Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

BAYERN MÜNİH SALZBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Salzburg'u ağırlayacak. 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak maç, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.