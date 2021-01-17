MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi
GeriFutbol Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi
Abone Olgoogle-news

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle