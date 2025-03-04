×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

Güncelleme Tarihi:

#Sacha Boey#Bayern Münih#BUNDESLIGA
Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 00:06

Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey için kararını verdi.

Haberin Devamı

Bayern Münih'e transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Sacha Boey'in geleceği netleşiyor.

SACHA BOEY İÇİN YOL AYRIMI

Sky'da yer alan habere göre; Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamayarak düzenli bir şekilde 11 istikrarı sürdüremedi.

Gözden KaçmasınPortekizde gündem oruç tutacak futbolcular Zorlu fikstür üzerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü tartışmasıPortekiz'de gündem oruç tutacak futbolcular! Zorlu fikstür üzerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü tartışmasıHaberi görüntüle

Bu nedenden kaynaklı Bayern Münih, Fransız sağ bek ile yollarını ayırmaya karar verdiği haberde belirtilirken, yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.

Öte yandan Bundesliga ekibinin sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer ile devam etme kararı aldı.

SADECE 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 13 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Fransız oyuncu, 1 asist katkısı sağladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sacha Boey#Bayern Münih#BUNDESLIGA

BAKMADAN GEÇME!