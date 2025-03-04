Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

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Bayern Münih'e transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Sacha Boey'in geleceği netleşiyor.

SACHA BOEY İÇİN YOL AYRIMI

Sky'da yer alan habere göre; Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamayarak düzenli bir şekilde 11 istikrarı sürdüremedi.

Bu nedenden kaynaklı Bayern Münih, Fransız sağ bek ile yollarını ayırmaya karar verdiği haberde belirtilirken, yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.

Öte yandan Bundesliga ekibinin sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer ile devam etme kararı aldı.

SADECE 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 13 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Fransız oyuncu, 1 asist katkısı sağladı.

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