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Bayern Münih, Robert Lewandowski için transfer kararını verdi! Barcelona...

#Bayern Münih#Lewandowski#Bundesliga
Bayern Münih, Robert Lewandowski için transfer kararını verdi Barcelona...

Bayern Münih'in, Robert Lewandowski'yi yaz aylarında 35-40 milyon euroya satmayı planladığı iddia edildi.

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La Liga'da bu sezonu şampiyonluk yarışı dışında geçiren Barcelona'da hareketli günler devam ediyor.

Kış transfer döneminde Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameyang isimleri kadrosuna katan Barcelona'nın son hedefi Robert Lewandowski olmuştu.

FİYATINI BELİRLEDİ

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Robert Lewandowski'yi yaz aylarında 35-40 milyon euroya satmayı düşünüyor.

Haberde; Barcelona'nın bu parayı ödemeye hazır olduğu ancak Lewandowski cephesiyle henüz bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Bayern Münih formasıyla sayısız kupa kazanan ve önemli rekorlara imza atan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 45 maçta 49 gol attı ve 7 asist yaptı.

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#Bayern Münih#Lewandowski#Bundesliga

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