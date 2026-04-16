Bayern Münih - Real Madrid maçı sonrası Alvaro Arbeloa'dan geleceği için açıklama!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler attığı iki şık golle maça damga vurdu.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Kırmızı kartla her şey bitti mi?: “Açıkçası, böyle bir şey için bir oyuncuyu oyundan atamazsınız. Hakem onun kartı olduğunu bile bilmiyordu ve çok güzel, çok dengeli, yüksek seviyede geçen bir eşleşmeyi mahvetti; maç da o anda bitti.”

Camavinga nasıldı?: “Diğerleri gibi.”

“Bence kazanmak için en iyi kadroyu sahaya sürdüm. Buraya kazanmak için gelmeliydik; güvenli oynamak için gelemezdim. Bayern Münih’in oyun tarzı nedeniyle onların da bizi savunmak zorunda kalmasını istedim. Bu yüzden onların adam adama ve agresif baskısını kırabilecek oyuncularla çıkmak istedim. Yine olsa yine aynı kadroyu çıkarırdım. Hepsi büyük bir mücadele verdi. Bu sahada, çok büyük bir takıma karşı karakter gösterdiler. İkinci yarıda direnmemiz gerektiğini biliyorduk ve yakaladığımız fırsatları değerlendirememek şanssızlıktı. Futbolda kaleye yakınken ne kadar net ve kaliteli olduğunuz belirleyici olur.”

Haberin Devamı

Soyunma odası nasıl?: "Çok üzgünler, özellikle de bu şekilde elenmiş olmaktan dolayı. Buradan Bayern Münih'i de oynadıkları harika maç için tebrik etmek istiyorum. Ama böyle değil, farklı bir şekilde kazanmalarını isterdik. Kimsenin anlamadığı bir kırmızı kartla kaybetmek büyük bir adaletsizlik hissi yaratıyor. Oyuncularımın emeğinin, çabasının ve fedakârlığının tek bir hakem kararıyla yok olduğunu görmek onları çok yaraladı.”

Hakem ikinci sarı kartın farkında mıydı?: “Bence kartı tam da bu yüzden gösterdi, çünkü Bayern oyuncuları gidip ona bunun ikinci sarı kartı olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Bence hakemler çoğu zaman ya futbol oynamamış ya da bu tür durumları nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Ama bilmemesi bir yana, az önce kart gösterdiği bir oyuncuyu hatırlamaması daha da büyük bir hata. Camavinga ikinci yarıda oyuna girmişti, bu yüzden çifte hata diyebilirim.

Haberin Devamı

Bu sonuçtan olumlu bir şey çıkarılabilir mi?: “Şu anda olumlu bir şey çıkarılabilir mi bilmiyorum. Her zaman söylediğim gibi, yenilgilerin sorumlusu benim ve böyle bir yenilginin sonuçlarını her zaman üstleneceğim. Taraftarlar oyuncularıyla gurur duymalı. Sahada ruhlarını, hayatlarını ortaya koydular ve büyük bir karakter gösterdiler. Bu koltuğa oturduğumdan beri kulübe elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi önümüzde oynanacak maçlar var ve her zamanki gibi bu armayı en iyi şekilde savunacağız.”

Devam etmek için yeterince güçlü hissediyor musunuz?: “Bu koltuğa oturduğumdan beri amacım, bir teknik direktör olarak seviyemi kanıtlamak değildi. Asla kararlarımla maçları kazanmak istemedim, sahada oyunculara yardım ederek kazanmak istedim. Pek çok takımla karşılaştık: Kompany’nin Bayern’i, Guardiola’nın City’si, Simeone’nin Atletico’su… Avrupa’daki çoğu takımın teknik direktörünün bir imzası var. Benim takımımda bu imza ne kadar var bilmiyorum, muhtemelen daha az. Dediğim gibi, her zaman elimden geldiğince kulübe yardım etmeye çalıştım ve son güne kadar da böyle olacak.”

Haberin Devamı

Kulübün size bir şans daha vermesi için yeterli sebepleri olduğunu düşünüyor musunuz?: “Bu beni hiç endişelendirmiyor ve kulübün alacağı her kararı anlayışla karşılarım. Ben buraya ait biriyim. Bugün üzgünsem, bu kendim için değil, Real Madrid için ve bu yıl 16. şampiyonluğu kazanamayacağımız için. Daha önce de söylediğim gibi, oyuncular, kulüp ve taraftarlar için üzülüyorum, kendim için değil. Geleceğim beni çok az ilgilendiriyor. Bu koltuğa oturduğumdan beri bu konu en ufak bir endişe kaynağı olmadı. Oyuncularımın her gün kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum.”

Eğer devam etmezseniz, kulübün bir parçası olarak kalmak ister misiniz?: “Şu anda bu konuyu hiç düşünmüyorum. Bu kulübün kararı ve ben bir parçasıyım. Tek istediğim, kim teknik direktör olursa olsun Real Madrid’in kazanması.”

Haberin Devamı