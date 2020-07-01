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GeriFutbol Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı

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Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı
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Alman devi Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 18 yaşındaki savunma oyuncusu Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

Bayern Münih, PSGden Tanguy Nianzou Kouassiyi kaptı

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