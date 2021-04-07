Bayern Münih PSG maçı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun güçlü iki ekibini karşı karşıya getirecek olan Bayern Münih PSG maçı, futbolseverlerin yakın takibinde yer alacak. PSG'nin deplasmanda çıkacağı Bayern Münih mücadelesi, her iki takım için de rövanş avantajını elde edebilme amacıyla önem arz ediyor. Peki, Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Bayern Münih, PSG'yi konuk edecek. 7 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.



Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.