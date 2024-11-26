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Bayern Münih - Paris Saint - Germain (PSG) maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bayern Münih - Paris Saint - Germain (PSG) maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 10:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 26 Kasım Salı günü itibarıyla başlıyor. Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı da bu akşam ekranlara gelecek dikkat çekici maçlardan birisi olacak. Alman devi Bayern Münih, Fransız temsilcisi Paris Saint – Germain’i konuk edecek. Avrupa futbolunun bu dev rekabeti Allianz Arena'da sahne alacak. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşma ile ilgili bilgiler!

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Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi’nde bu hafta birbirinde heyecanlı karşılaşmalar oynanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, bugün ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak bu dev karşılaşmanın detayları ve maçın şifresiz olup olmayacağı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bayern Münih – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT - GERMAİN (PSG) MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alman devi Bayern Münih evinde Fransız temsilcisi Paris Saint – Germain’i konuk ediyor. Bayern Münih PSG maçı 26 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 23.00’te başlayacak Bayern Münih – PSG maçı TRT tabii spor üzerinden yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM MAÇ PROGRAMI

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20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid

20.45 Slovan Bratislava - Milan

23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg

23.00 Young Boys - Atalanta

23.00 Barcelona - Brest

23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain

23.00 Inter - Leipzig

23.00 Manchester City - Feyenoord

23.00 Sporting CP - Arsenal

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