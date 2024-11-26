Bayern Münih - Paris Saint - Germain (PSG) maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi’nde bu hafta birbirinde heyecanlı karşılaşmalar oynanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, bugün ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak bu dev karşılaşmanın detayları ve maçın şifresiz olup olmayacağı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bayern Münih – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Alman devi Bayern Münih evinde Fransız temsilcisi Paris Saint – Germain’i konuk ediyor. Bayern Münih PSG maçı 26 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 23.00’te başlayacak Bayern Münih – PSG maçı TRT tabii spor üzerinden yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM MAÇ PROGRAMI
20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid
20.45 Slovan Bratislava - Milan
23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg
23.00 Young Boys - Atalanta
23.00 Barcelona - Brest
23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
23.00 Inter - Leipzig
23.00 Manchester City - Feyenoord
23.00 Sporting CP - Arsenal