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GeriFutbol Bayern Münih, maske satışından elde ettiği 250 bin avroyu bağışladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:22,Son Güncelleme:

Bayern Münih, maske satışından elde ettiği 250 bin avroyu bağışladı

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Bayern Münih, maske satışından elde ettiği 250 bin avroyu bağışladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, koronavirüse karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 24 Nisan'da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin avro gelir sağladığı belirtildi.

Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti

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