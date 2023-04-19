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Canlı anlatım: Bayern Münih Manchester City maçı

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Manchester City
Canlı anlatım: Bayern Münih Manchester City maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 09:42

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Bayern Münih, Manchester City'yi konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Manchester City, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk oluyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Bayern Münih 0-0 Manchester City

Alman takımlarına rakip olduğu son 20 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City, bugüne kadar grup sonrası aşamalarda çıktığı dokuz karşılaşmada yenilgi almadı. Bayern, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını 3+ farkla kaybettiği çift ayaklı eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran beşinci takım olmak istiyor: Deportivo, Barcelona, Roma ve Liverpool.

2020/21 sezonunda Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea'ye üst üste üç kez mağlup olan Pep Guardiola, daha sonra Alman meslektaşına rakip olduğu üç karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Bayern Münih, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi çift ayaklı eleme turlarında sadece iki kez bir eşleşmedeki iki maçı da kaybetti.

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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi tarihinde Carlo Ancelotti ve Alex Ferguson'un ardından 100 galibiyete ulaşan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde baskı altında en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım Manchester City. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 gol atan Erling Haaland, turnuva kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Daha önce bir İngiliz takımının formasıyla tek sezonda daha fazla gol sevinci yaşayan tek isim, 2003/04'te 12 gol atan Ruud van Nistelrooy.

Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla golde pay sahibi olan Bayern oyuncusu Leroy Sane. Alman oyuncu, eşleşmenin ilk maçında takımının çektiği 12 şutun sekizine doğrudan katkı sağladı.

BAYERN MÜNİH MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bayern Münih Manchester City maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Manchester City

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