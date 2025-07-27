Bayern Münih, Luis Diaz'a kavuşuyor! İşte Liverpool'a ödenecek bonservis...

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Alman devi Bayern Münih, Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bavyera ekibi, Luis Diaz transferi için Liverpool'la bonuslar dahil 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında ise Kolombiyalı futbolcunun 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

LIVERPOOL'DAKİ RAKAMLARI

Liverpool'da geçirdiği 4 sezonda 148 maçta 10000 dakika süre bulan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 41 gole imza attı ve 23 asist yaptı.