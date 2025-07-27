×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bayern Münih, Luis Diaz'a kavuşuyor! İşte Liverpool'a ödenecek bonservis...

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Luis Diaz#Bayern Münih
Bayern Münih, Luis Diaza kavuşuyor İşte Liverpoola ödenecek bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 18:40

2021/22 sezonundan bu yana İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ın yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek.

Haberin Devamı

Alman devi Bayern Münih, Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bavyera ekibi, Luis Diaz transferi için Liverpool'la bonuslar dahil 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında ise Kolombiyalı futbolcunun 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

LIVERPOOL'DAKİ RAKAMLARI

Liverpool'da geçirdiği 4 sezonda 148 maçta 10000 dakika süre bulan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 41 gole imza attı ve 23 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liverpool#Luis Diaz#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!