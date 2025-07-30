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Bayern Münih, Luis Diaz transferini resmen açıkladı

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#Bayern Münih#Luis Diaz#Liverpool
Bayern Münih, Luis Diaz transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:18

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Liverpool'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı renklerine bağladı.

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Bayern Münih, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Liverpool forması giyen Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman devinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve kırmızı-beyazlı takımda 14 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

Bayern Münih, Luis Diaz transferini resmen açıkladı

LIVERPOOL'A 70 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alman medyasında çıkan haberlere göre; Bayern Münih bu transfer için Liverpool'a 70 milyon euro (+5 milyon euro bonus) bonservis bedeli ödeyecek.

LIVERPOOL PERFORMANSI: 148 MAÇTA 64 GOLLÜK KATKI

Ocak 2022'de 49 milyon Euro karşılığında Porto'dan Liverpool'a transfer olan Diaz, İngiliz ekibinde geçirdiği 3.5 yılda 148 maça çıkarken 41 gol atıp 23 de asist üreterek toplamda 64 gollük katkı sağlamıştı.

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#Bayern Münih#Luis Diaz#Liverpool

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