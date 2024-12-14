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Bayern Münih ligde ilk kez yenildi! Kim Min-Jae ve Sacha Boey...

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#Bundesliga#Bayern Münih#Mainz
Bayern Münih ligde ilk kez yenildi Kim Min-Jae ve Sacha Boey...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 20:37

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

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Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maçı Mainz 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 41 ve 60. dakikalarda Jae-seong Lee atarken Bayern'in sayısını 87'de Leroy Sane kaydetti.

Bayern Münih'te Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırke Sacha Boey 58'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Bayern Münih 33 puanda kaldı. Mainz ise puanını 22'ye yükseltti.

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LEVERKUSEN FARKI KAPATIYOR

Günün diğer maçında son şampiyon Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti. Maçta golleri 14'te Terrier ve 40'ta Wirtz attı.

Leverkusen bu sonuçla puanını 29'a yükseltti ve lider Bayern'in kaybettiği haftada puan farkını 4'E indirdi. Augsburg ise 16 puanda kaldı.

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#Bundesliga#Bayern Münih#Mainz

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