Bayern Münih ligde ilk kez yenildi! Kim Min-Jae ve Sacha Boey...

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Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maçı Mainz 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 41 ve 60. dakikalarda Jae-seong Lee atarken Bayern'in sayısını 87'de Leroy Sane kaydetti.

Bayern Münih'te Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırke Sacha Boey 58'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Bayern Münih 33 puanda kaldı. Mainz ise puanını 22'ye yükseltti.

LEVERKUSEN FARKI KAPATIYOR

Günün diğer maçında son şampiyon Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti. Maçta golleri 14'te Terrier ve 40'ta Wirtz attı.

Leverkusen bu sonuçla puanını 29'a yükseltti ve lider Bayern'in kaybettiği haftada puan farkını 4'E indirdi. Augsburg ise 16 puanda kaldı.