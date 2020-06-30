MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı!
GeriFutbol Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 20:56,Son Güncelleme:

Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı!
Abone Olgoogle-news

Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Bayern Münih'in, İngiliz ekibi Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiği belirtildi.

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Alman Bild Gazetesi, Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.

Bayern Münih, Leroy Saneyi kadrosuna kattı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle