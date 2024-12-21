Bayern Münih, Leipzig'i gole boğdu! Sacha Boey ve Kim Min-Jae...

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Bundesliga'da 15. haftanın açılış maçında Bayern Münih, RB Leipzig'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 5-1'lik skorla kazanan taraf Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Musiala, 25. dakikada Laimer, 36. dakikada Kimmich, 75. dakikada Sane ve 78. dakikada Davies kaydetti.

Konuk ekip Leipzig'in tek golü ise 3. dakikada Sesko'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae, 82. dakikada yerini Eric Dier'e bıraktı. Sakatlığı bulunan Sacha Boey ise maç kadrosunda yer almadı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 36 yaptı ve liderliğini sürdürdü. RB Leipzig ise 27 puanda kalarak 4. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Leipzig ise evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.