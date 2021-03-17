Bayern Münih Lazio maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım ilk maçını sahasında 3+ farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam edemedi. Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçta da karşılıklı goller atılırken; bu süreç Kupa 1 tarihindeki en uzun seri konumunda.

Jamal Musiala, ilk maçta Lazio filelerini havalandırarak Bayern Münih'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcüsü olmuştu. Musiala, Bavyera ekibi adına üst üste iki karşılaşmada gol atan ikinci 20 yaş altı oyuncu olabilir. Robert Lewandowski, Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 31 iç saha maçında 33 gole doğrudan katkı sağladı. Bavyera ekibi, bu turnuvada Polonyalı yıldızın fileleri havalandırdığı 21 iç saha karşılaşmasından da galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için en az dört gole ihtiyacı olan Lazio, bunu deplasmanda en son Ekim 1999'da Maribor karşısında başarmıştı. Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gole doğrudan katkı sağladı ve Bayern Münih bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Polonyalı yıldız, turnuva tarihinde sadece Jürgen Klopp ile daha fazla golde pay sahibi olmuştu.

BAYERN MÜNİH LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih Lazio maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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