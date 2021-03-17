Bayern Münih Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih Lazio maçı için geri sayım!

Avrupa kupalarında Lazio'yu ilk kez konuk etmeye hazırlanan Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Münih'i ilk kez ziyaret eden son 21 rakibine mağlup olmadı. İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetti. Bayern, Hansi Flick göreve geldikten sonra sahasında oynadığı altı Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü. Deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Lazio, tek galibiyetini Eylül 2003'te Beşiktaş karşısında almıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. İşte canlı yayın bilgileri ve istatistikler

Jamal Musiala, ilk maçta Lazio filelerini havalandırarak Bayern Münih'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcüsü olmuştu. Musiala, Bavyera ekibi adına üst üste iki karşılaşmada gol atan ikinci 20 yaş altı oyuncu olabilir. Robert Lewandowski, Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 31 iç saha maçında 33 gole doğrudan katkı sağladı. Bavyera ekibi, bu turnuvada Polonyalı yıldızın fileleri havalandırdığı 21 iç saha karşılaşmasından da galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için en az dört gole ihtiyacı olan Lazio, bunu deplasmanda en son Ekim 1999'da Maribor karşısında başarmıştı. Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gole doğrudan katkı sağladı ve Bayern Münih bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Polonyalı yıldız, turnuva tarihinde sadece Jürgen Klopp ile daha fazla golde pay sahibi olmuştu.

BAYERN MÜNİH LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih Lazio maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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