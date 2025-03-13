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Bayern Münih, Kimmich'in sözleşmesini uzattı

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#Bundesliga#Bayern Münih#Joshua Kimmich
Bayern Münih, Kimmichin sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:20

Bayern Münih, tecrübeli orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanlarından Joshua Kimmich'le 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ocak 2015'ten bu yana Bayern forması giyen 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken 1 gol - 10 asistlik performans sergiledi.

10 YILDA 20 KUPA KAZANDI

Bayern Münih kariyerinde bugüne dek 429 maça çıkan Kimmich; 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupası kazandı.

 

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#Bundesliga#Bayern Münih#Joshua Kimmich

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