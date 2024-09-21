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Bayern Münih kendini buldu! Toplam 22 gol attı

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#Bayern Münih#Bundesliga#Almanya
Bayern Münih kendini buldu Toplam 22 gol attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 18:38

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen'i 5-0'lık skorla mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

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Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında konuk olduğu Werder Bremen'i 5-0'lık skorla mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Bayern'in galibiyet gollerini 23 ve 60. dakikalarda Michael Olise, 32. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane ve 65. dakikada Sergy Snabry attı.

KIM MIN-JAE 90 DAKİKADA OYNADI

Bayern'de Kim Min-Jae 90 dakikada forma giydi, sakatlığı bulunan Sacha Boey ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla ligde çıktığı 4 maçı da kazanan Bavyera ekibi liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 5 puanla 10. sırada kaldı. 

HAFTAYA SON ŞAMPİYONU AĞIRLAYACAK

Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Werder Bremen ise Hoffenheim deplasmanına gidecek. 

Bayern Münih kendini buldu Toplam 22 gol attı

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EYLÜL AYINDA TAM 22 GOL

Ligde 4 maçta 16 gol atan Bayern, Eylül ayında Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise toplam 22 gole ulaştı.

Freiburg: 2-0
Holstein Kiel: 1-6
Dinamo Zagreb: 9-2
Werder Bremen: 0-5

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#Bayern Münih#Bundesliga#Almanya

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