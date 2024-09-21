Bayern Münih kendini buldu! Toplam 22 gol attı

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Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında konuk olduğu Werder Bremen'i 5-0'lık skorla mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Bayern'in galibiyet gollerini 23 ve 60. dakikalarda Michael Olise, 32. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane ve 65. dakikada Sergy Snabry attı.
KIM MIN-JAE 90 DAKİKADA OYNADI
Bayern'de Kim Min-Jae 90 dakikada forma giydi, sakatlığı bulunan Sacha Boey ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla ligde çıktığı 4 maçı da kazanan Bavyera ekibi liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 5 puanla 10. sırada kaldı.
HAFTAYA SON ŞAMPİYONU AĞIRLAYACAK
Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Werder Bremen ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.
EYLÜL AYINDA TAM 22 GOL
Ligde 4 maçta 16 gol atan Bayern, Eylül ayında Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise toplam 22 gole ulaştı.
Freiburg: 2-0
Holstein Kiel: 1-6
Dinamo Zagreb: 9-2
Werder Bremen: 0-5