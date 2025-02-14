Bayern Münih Jamal Musiala ile sözleşme uzattı

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 21 yaşındaki oyuncusu Jamal Musiala ile olan sözleşme sini 2030 yılına kadar uzattı .

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman milli futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Musiala , 2019 yazında Chelsea'nin akademisinden kulübe katılmıştı.

Genç futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda forma giydiği 30 maçta 15 gol, 8 asist kaydetti.

Alman futbolcunun milli takım kariyerinde ise 38 maçta 7 golü bulunuyor.