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GeriFutbol Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti
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AA Spor
Haber Giriş: 18.08.2020 - 00:54,Son Güncelleme:

Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti

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Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapıda görevli bir antrenörün sözleşmesini feshetti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, altyapı antrenörünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Bu, şu an Bayern Münih altyapısında yürütülen iç araştırmanın ilk sonucudur." ifadeleri kullanılırken, konunun incelenmesine devam edileceği aktarıldı.

WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Münih polisi de olay ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti

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