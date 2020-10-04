Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 4-3 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. hafta kapanış maçında Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti.
Bavyera ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltıdan 90 3. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.
Bayern Münih puanını 6’ya çıkarırken, Hertha Berlin 3 puanda kaldı.
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