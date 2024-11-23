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Bayern Münih güle oynaya kazandı! Kane coştu, Sacha Boey...

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#Bayern Münih#Boey#Kane
Bayern Münih güle oynaya kazandı Kane coştu, Sacha Boey...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 01:20

Almanya Bundesliga'nın 11.hafta maçında Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

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Bundesliga'nın 11.hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki mücadelede Bayern Münih sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi takımına galibiyeti getiren golleri, Harry Kane 63. dakikada, 90+3. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada kaydetti.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transferi Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 12 maç sonunda takım kadrosuna alındı. Mücadelede 90+4'te oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 29 yaptı. Augsburg, 12 puanda kaldı. Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg, Bochum'u konuk edecek.

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#Bayern Münih#Boey#Kane

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