Bayern Münih gol yağdırdı, seriyi sürdürdü! Erencan Yardımcı ve Ozan Kabak...

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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi Bayern, Hoffenheim'ı 5-0'la geçti.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 48. dakikalarda Leroy Sane, 12. dakikada Raphael Guerreiro, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 66. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

ERENCAN YARDIMCI 11'DE BAŞLADI

Bayern'de Kim Min-Jae karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken sakatlığı bulunan Sacha Boey ise kadroda yer almadı.

Hoffenheim forması giyen Erencan Yardımcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Gift Orban'a bıraktı.

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

BAYERN LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Bu galibiyetle 42 puana yükselen Bayern Münih, en yakın rakibi Leverkusen'in 4 puan önünde lider durumda yer aldı. Hoffenheim ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

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Bayern Münih, Bundesliga'nın 18. haftasında Wolfsburg'u konuk edecek. Hoffenheim ise Holstein Kiel'i ağırlayacak.