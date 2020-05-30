Bundesliga'da Bayern Münih'i 11 maçtır mağlup edemeyen Düsseldorf, sadece Hamburg karşısında daha uzun bir seri yaşamıştı. Bayern Münih, Düsseldorf ile oynadığı son altı Bundesliga maçında en az üçer gol kaydetti.

Bayern Münih, 2012/13'ün ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 11 maçta en fazla puan topladığı sezonu oynuyor.

Bayern Münih, Bundesliga'nın son altı haftasına yedi puan farkla lider olarak giriyor. Üç puanlı sisteme geçilen 1995'ten bu yana hiçbir takım 28. haftanın ardından bu büyüklükteki bir farkın kapanmasına izin vermedi.

Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçın yedisinde gol yemeyen Bayern, bu süreçte en az gol yiyen takım konumunda. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'nin bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında filelerini havalandıramadığı tek rakibi Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf tarihinde, takımın başında çıktığı ilk dokuz maçta Uwe Rösler'den daha az mağlubiyet alan bir çalıştırıcı yer almıyor.

Bu sezon Bundesliga'da skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Düsseldorf. Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda herhangi bir oyuncusu kırmızı kart görmeyen tek takım Fortuna Düsseldorf.

Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı bu akşam 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com üyeleri tarafından canlı olarak izlenebilecek.