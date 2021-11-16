Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, saat kaçta, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak. 16 Kasım Salı günü (bu akşam) TSİ 22.30’da Audi Dome’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.