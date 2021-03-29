Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 26 Mart Cuma günü konuk olduğu Olympiacos’u 71-76 mağlup etti. 31. haftada 19. kez galip gelen ve Play-off yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe Beko'da,Jan Vesely 18, Dyshawn Pierre 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonun son üç haftasına altıncı sırada giriyor. Şimdi gözler oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar
Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Fenerbahçe Beko, 26. hafta mücadelesinde 28 Mart Pazar günü konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni 87-97 ile geçerek 20. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown 20, Melih Mahmutoğlu 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, ligde 26 hafta sonunda ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko'da tedavi ve bireysel çalışma süreci İstanbul’da devam ettirilen Edgaras Ulanovas bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih’e konuk oluyor. 30 Mart Salı günü (yarın) TSİ 22.00’da Audi Dome’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.