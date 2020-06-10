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Spor Arena
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Almanya DFB Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen bilgiler arasında. Peki Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya DFB Kupası yarı final mücadelesinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bayern Münih çeyrek finalde Schalke'yi elerken, Eintracht Frankfurt ise Werder Bremen'i kupa dışına itmişti.

Almanya DFB Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

Bavyera ekibi çeyrek finalde Schalke 04'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Frankfurt ise Werder Bremen'i 2-0 ile geçmişti.

İki ekip son olarak Bundesliga'nın 27. haftasında karşılaşırken, Bayern mücadeleden 5-2 gibi net bir skorla ayrıldı.

Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

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