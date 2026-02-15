×
Futbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Bayern Münih efsanesinden Sacha Boey için olay sözler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 16:11

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sacha Boey için Lothar Matthaus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Fransız futbolcunun Bayern Münih'e geri dönmemesi gerektiğini söyledi.

BILD'e konuşan Matthaus,

“Galatasaray'ın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Ancak, Boey için bu kadar para ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum.

Bayern'e geri dönmesi için bir engel koyardım. Bayern onu 10 milyon euroya bile satmalı.” ifadelerini kullandı.

Sacha Boey'un Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

#Sacha Boey#Bayern Münih#Galatasaray

