Bayern Münih efsanesi Thomas Müller'in yeni adresini duyurdular! Şaşırtan karar...

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Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın simge isimlerinden olan Thomas Müller'in geleceği hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Bavyera ekibi ile sözleşmesini tamamlayacak yıldız ismin kariyerine Amerika'da devam edeceği ileri sürüldü.

Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; yazın Bayern'e veda edecek olan Thomas Müller, futbol hayatına bir süre daha devam etmek istiyor. 35 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da Bayern Münih'ten başka bir takımda forma giymek istemediği aktarılırken, Amerika'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

MESSI VE SUAREZ'İN GİTMESİ KAFASINI KARIŞTIRDI

Lionel Messi, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi kariyerlerinin sonlarına doğru MLS'e transfer olan yıldız isimlerin olması Müller'in tercihini etkilediği ifade edildi. Ayrıca bazı MLS ekiplerinin de deneyimli futbolcuyu kadrolarına katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

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MİLLİ TAKIM'A VEDA ETMİŞTİ

Başarılı hücum oyuncusu geçtiğimiz aylarda Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Alman panzeri yaptığı açıklamada, "14 yılı aşkın sürenin ardından Alman Milli Takımı adına kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Beni destekleyen tüm taraftarlara ve yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi temsil etmekten her zaman gurur duydum. 2026 Dünya Kupası yolunda takım için bir taraftar olarak desteğimi vereceğim. "ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım'da 109 resmi maça çıkıp 39 gole imza atan Müller, ülkesinin 2014 FIFA Dünya Kupası zaferinde önemli paya sahip olmuştu. Müller ayrıca 2010 Dünya Kupası'nda gol kralı tacının sahibi durumda.

BAYERN KARNESİ

2004 yılından beri Bayern Münih bünyesinde bulunan ve kariyerinde başka takımda oynamayan Thomas Müller, Bavyera ekibindeki yıllarının sonuna gelmiş durumda.

Yıldız futbolcu bu sezon 12 maçta süre alarak 3 gol, 3 asiste imza attı. Altyapısıyla beraber 20 yıllık Bayern Münih döneminde ise 807 maça çıkan Müller, 287 gole imzasını attı ve 276 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.