Bayern Münih Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih Dortmund maçı ile iki takım Bundesliga'da karşı karşıya geliyor. İki takımın son oynadığı mücadele 3-2 Bayern Münih'in galibiyeti ile sonuçlanmıştı. 52 puanla ligin zirvesinde yer alan Bayern Münih, son olarak sahasında Köln'ü 5-1'lik skorla mağlup etmişti. Dortmund ise deplasmanda M'gladbach'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Bayern Münih Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih sahasında oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda rakiplerine 42 gol atan Münih, kalesinde 16 gol gördü.
Dortmund deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Dortmun bu mücadelelerde rakiplerine 23 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
BAYERN MÜNİH DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih Dortmund maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.