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Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı şifresiz mi?

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#Bayern Münih Dinamo Zagreb Maçı#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih-Dinamo Zagreb
Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 16:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak. Günün maçları arasında yer alan Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı şifresiz mi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Maçı İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek. Peki, Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

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Bayern Münih ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek. Günün maçlarından Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih Dinamo Zagreb canlı izle bilgisi...

BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı 17 Eylül salı günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Maçı İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetirken yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys - Aston Villa
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 Milan - Liverpool
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22.00 Real Madrid - Stuttgart
22.00 Sporting CP - Lille

 

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#Bayern Münih Dinamo Zagreb Maçı#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih-Dinamo Zagreb

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