Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı şifresiz mi?

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Bayern Münih ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek. Günün maçlarından Bayern Münih Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih Dinamo Zagreb canlı izle bilgisi...

BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı 17 Eylül salı günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Maçı İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetirken yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys - Aston Villa

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 Milan - Liverpool

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22.00 Real Madrid - Stuttgart

22.00 Sporting CP - Lille