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Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç önü notları ve yayın bilgileri

#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Dinamo Kiev
Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda Maç önü notları ve yayın bilgileri

Bayern Münih, Dinamo Kiev ile oynadığı 10 Avrupa kupası maçının %50'sini kazandı. Dinamo Kiev'i konuk ettiği dört Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda en fazla galibiyet alan ve gol atan takım konumundaki Bayern, bu süreçte çıktığı 22 maçın 14'ünde 3+ gol sevinci yaşadı. Peki Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 11 maçın yedisinde gol atamayan Dinamo Kiev, son iki karşılaşmada kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 34 iç saha maçının 32'sini kazanan Bayern, bu süreçteki tek yenilgisini Aralık 2013'te Manchester City karşısında aldı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bayern'e rakip olduğu son Şampiyonlar Ligi maçında bu turnuvadaki en farklı yenilgisini almıştı.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 49'uncu golü son maçta Barcelona filelerine gönderen Thomas Müller, turnuva tarihinde 50 gole ulaşan sekizinci isim ve bunu başaran ilk Alman olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçta 27 gole doğrudan katkı sağlayan Bayern santrforu Robert Lewandowski, bu karşılaşmaların tamamından galip ayrıldı. Turnuva tarihinde hiçbir oyuncu üst üste daha fazla karşılaşmada kazanan tarafta yer alamadı.

Dinamo Kiev forması giyen Illia Zabarnyi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla maça çıkan Ukraynalı oyuncu konumunda. Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Joshua Kimmich'ten daha fazla ikincil şut pası veren sadece iki oyuncu var: Lionel Messi ve Luka Modric.

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BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Dinamo Kiev